Iluminações de Natal vandalizadas antes de serem ligadas na baixa do Funchal

As iluminações natalícias contratadas pelo Governo Regional e instaladas pela Teixeira Couto foram vandalizadas mesmo antes de serem ligadas na baixa funchalense.

Deste vandalismo vai a empresa Teixeira Couto apresentar queixa na PSP, apurou o DIÁRIO junto da empresa que faz questão de alertar o público para estar atento ao vandalismo nas instalações da iluminação de Natal no Funchal.

As 1,2 milhões de lâmpadas que decorarão a cidade com temas natalícios, bem como homenagear os ‘600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo, com o tema ‘O Natal Madeirense’ acendem este domingo, 1 de Dezembro.