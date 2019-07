Idoso suspeito de abuso sexual a criança no Funchal ficou em liberdade

O homem de 78 anos que foi ontem detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito da prática de um crime de abuso sexual a uma criança, no Funchal, vai aguardar julgamento em liberdade, com Termo de Identidade e Residência (TIR).

O idoso foi hoje ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, entre as 18 horas e as 19h20.

O arguido, natural e residente no Funchal, ficou indiciado da prática de um crime de abuso sexual de menor e sujeito a obrigação de apresentação semanal na Polícia Judiciária, proibição de contacto com a vítima ou qualquer outra criança e proibição de frequentar a casa da vítima.

Recorde-se que, tal como informou a Polícia Judiciária, a vítima foi uma criança de seis anos, vizinha do idoso que mantinha com ele uma relação de proximidade.

A mesma nota dava conta ainda de que o alegado crime terá sido perpetrado na residência do detido, em data e número de vezes que não foi possível apurar.