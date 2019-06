Um homem de 81 anos foi encontrado cadáver, no interior da sua habitação, localizada na Rua do Jasmineiro, no Funchal.

O alerta terá sido dado porque o senhor não era visto há alguns dias, motivando um pedido de auxílio aos bombeiros e polícia. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram ao local, pelas 15h45, procedendo à abertura da porta da habitação. No interior encontraram o homem já cadáver.

No local esteve uma ambulância, um veículo de apoio e respectivos operacionais.