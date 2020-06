Uma mulher na casa dos 70 anos caiu esta manhã na via pública, no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha.

A idosa, que sofre de alzheimer, apresentava um hematoma na cabeça e foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que a transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada consciente.