Uma idosa foi esta tarde vítima de queda na Estrada João Gonçalvez Zarco, nas imediações do Caminho de São Bernardino, em Câmara de Lobos. Com um corte no couro cabeludo, a mulher, com cerca de 70 anos, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que receberam o alerta pelas 14:20, encaminhando-a ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal.