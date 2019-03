Uma senhora com cerca de 80 anos foi socorrida esta tarde, após ter sofrido uma queda quando se encontrava na Rua da Mouraria, no Funchal.

Uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal esteve no local, prestando socorro à vítima que tinha um corte no sobrolho e queixava-se de um ombro.

Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.