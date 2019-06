Idosa desmaiou num restaurante do Santo

O desmaio de uma mulher já de idade avançada no interior de um restaurante nas proximidades do Mercado do Santo da Serra, fez sair, já esta tarde, uma ambulância de socorro dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

A vítima, uma mulher com cerca de 75 anos que sofre de Alzheimer, ficara inconsciente, o que motivou de imediato o pedido de socorro. Chegados ao local a doente, que entretanto havia sido assistida por um médico estrangeiro presente no local, já havia recuperado os sentidos. Na mesma, e por precuação, acabou por ser transportada às urgências do Centro de Saúde de Machico.