Homicida do Caniço utilizou cartão bancário da vítima logo após a matar

O jovem de 23 anos que é suspeito da autoria do homicídio de um homem de 61 anos na Rua da Olaria, Caniço, a 7 de Maio, terá matado a vítima com recurso a uma manobra de estrangulamento conhecida como ‘mata leão’ e utilizou o cartão bancário da mesma logo após o crime. Estes pormenores são avançados esta manhã numa nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), da qual depende hierarquicamente o Ministério Público da Madeira.

Aquele órgão confirma a detenção do jovem residente no Bairro da Nogueira, ocorrida a 4 de Junho, e a sua apresentação no dia seguinte perante a juíza de instrução criminal do Funchal para primeiro interrogatório, sendo indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado.

A nota da PGDL adianta que “segundo os fortes indícios recolhidos, o arguido matou a vítima, na residência desta, através de uma chave de pescoço, conhecida por ‘mata-leão’’” e que “arrastou-a até à casa de banho onde a deixou atada, sem quaisquer hipóteses de sobrevivência”. De seguida, “o arguido apoderou-se do veículo automóvel, do tablet e do cartão bancário da vítima que utilizou pouco tempo depois”.

O mesmo órgão recorda que ao arguido foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. A investigação prossegue sob a direcção do Ministério Público de Santa Cruz, do DIAP da Comarca de Madeira, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.