Um homem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, esta tarde, ao que tudo indica, devido à ingestão de álcool e medicamentos.

O senhor encontrava-se na via pública, na Rua Padre Clemente Nunes Pereira, nas imediações do supermercado no centro da cidade, quando surgiu o alerta pelas 18h10.

Com algumas dificuldades de locomoção, a vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.