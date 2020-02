Homem suspeito de violar menina de 11 anos no Funchal

A Polícia Judiciária está a investigar um alegado crime de violação contra uma menor, perpetrada ontem, quinta-feira, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, o pretenso crime ocorreu em pleno dia, depois da hora do almoço. O suspeito terá conseguido persuadir uma menina de 11 anos, atraindo-a para uma casa devoluta situada na Rua dos Ilhéus, freguesia de São Pedro, na capital madeirense.

Ao que tudo indica, o homem, com idade na casa dos 30, colocou-se em fuga depois de alegadamente ter abusado sexualmente e violado a criança.

O caso foi comunicado às autoridades, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública. O processo foi depois remetido para o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Funchal, que tem a competência exclusiva de averiguar crimes desta natureza.

Sabe-se que a criança foi encaminhada para o serviço de Obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça onde foi submetida a exames médicos e perícias para confirmar a existência de indícios de violação e a recolha de provas tendo em vista a identificação do presumível autor do crime.