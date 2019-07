Um homem de 35 anos sofreu esta tarde uma intoxicação em Santo Amaro e teve de ser levado para o hospital.

Segundo foi possível apurar, a vítima terá ingerido produto estupefaciente juntamente com comprimidos e acabou por ser socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que asseguraram o seu transporte para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.