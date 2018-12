Homem socorrido dentro de barco na Marina do Funchal

Uma fuga de gás numa embarcação atracada na Marina do Funchal levou, pelas 18h40, os Bombeiros Voluntários Madeirenses a deslocar-se ao local, tendo estes socorrido um indivíduo no interior do mesmo, estando este inconsciente.

Foi retirado do interior da embarcação pela equipa da ambulância para uma zona segura, enquanto a fuga de gás foi desligada pelos bombeiros. O indivíduo foi ainda socorrido no local pela EMIR e transportado ao Hospital.

Segundo o DIÁRIO apurou, a situação ocorreu no Cais 8 da cidade, gerando forte aparato, com a indicação que um homem alterado tentou barricar-se num barco, alegadamente num quadro de tentativa de suicídio e só a intervenção de populares e da Polícia evitou males de maior.