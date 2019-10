Homem que tentou matar outro no Caniçal fica com ‘pulseira electrónica’

O homem de 50 anos suspeito de tentar matar outro indivíduo com cerca de 30 anos, no Caniçal, vai aguardar julgamento na sua habitação mediante vigilância electrónica, vulgo pulseira electrónica.

O arguido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, na tarde de hoje, pela juíza de instrução Susana Mão de Ferro, onde ficou a saber a medida de coacção, a segunda mais gravosa.

Ficou indiciado pelo crime de ofensas à integridade física qualificada.

O arguido é suspeito de ter agredido um outro homem com uma arma branca, na passada quarta-feira, no Caniçal, tendo deixado a vítima com ferimentos graves na zona do tórax.