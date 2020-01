Homem que se suspeitava ter caído do Pináculo foi encontrado no Chão da Loba

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, ao início da tarde, por volta das 13h15, devido a uma suspeita de queda de um homem no miradouro do Pináculo, em São Gonçalo, no Funchal.

Também a Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao referido miradouro, iniciando as diligências necessárias para localizar a suposta vítima, entretanto identificada pelas autoridades.

O homem acabaria por ser localizado por um carro patrulha da PSP junto ao Chão da Loba, pelo que as buscas acabaram por ser suspensas.