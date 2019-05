O homem com cerca de 60 anos que, esta tarde, sofreu uma queda de um prédio localizado no Caminho do Pilar, no Funchal, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.

A vítima estava em paragem cardio-respiratória quando os Bombeiros Sapadores do Funchal e a EMIR chegaram. Apesar de cerca de 40 minutos de manobras de reanimação, foi declarado o óbito no local.