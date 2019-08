Homem que assaltou banco no Caniçal ficou internado após consulta de psiquiatria

A Polícia de Segurança Pública de Machico deteve o homem que tentou assaltar duas vezes uma dependência bancária na freguesia do Caniçal, no espaço de cinco dias, entre 1 e 5 de Agosto, tal como o DIÁRIO avançou na sua edição impressa de hoje. O indivíduo ficou internado após consulta no serviço de psiquiatria.

“Trata-se de um indivíduo de 38 anos, que partiu o vidro da porta com um tijolo de betão e foi apanhado em flagrante delito”, disse hoje fonte da PSP à Lusa, indicando que o mesmo foi entregue às autoridades judiciais.

Na sequência do processo, o homem foi conduzido ao Hospital Central do Funchal, para uma consulta de psiquiatria, e ficou internado.

No dia 1 de Agosto ocorreu a primeira tentativa de assalto a um balcão bancário no Caniçal, freguesia do concelho de Machico, durante o dia, acabando por levar consigo 17 euros do fundo de caixa.

A segunda tentativa ocorreu na madrugada do dia 5 de Agosto e o homem acabou por ser detido pela PSP, após ter sido detectado pelo Guarda-Nocturno do Caniçal.

De recordar que, este homem estava já referenciado pelas autoridades pelo consumo de ‘bloom’, uma droga sintética.