Homem partiu dedo em despiste de moto no Porto Santo

Um homem na casa dos 40 anos fracturou um dedo de um pé, esta madrugada, na sequência de um despiste de moto no Porto Santo.

A vítima seguia na zona do Dragoal quando sofreu o acidente. Com várias escoriações no corpo, o homem foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo que após ministrarem os primeiros socorros asseguraram o seu transporte para o Centro de Saúde da ‘ilha dourada’.

Após uma avaliação médica, foi decidido que o motociclista teria de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira, sendo que deverá seguir para o Funchal a bordo do navio Lobo Marinho que vai sair do Porto Santo às 19 horas.