Homem morre no autocarro

Um homem faleceu há pouco num autocarro na Camacha, depois de ter sofrido uma paragem cardio-respiratória. A vítima terá à volta de 60 anos e sentiu-se mal quando se deslocava no transporte público, que descia as Carreiras, no Vale Paraíso.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz ainda estiveram no local com uma ambulância, assim como a EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida, mas não conseguiram salvar o homem.