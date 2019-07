Um homem sentiu-se mal esta manhã na via pública, em frente à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, e entrou em paragem cardiorrespiratória. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local a fazer manobras de reanimação, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) mas, apesar dos esforços, não conseguiram salvar-lhe a vida.

A PSP tomou conta da ocorrência.