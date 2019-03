Homem morre após sofrer queda em Santo António

Um homem morreu, esta tarde, após sofrer uma queda para o interior de uma ribeira, em Santo António. Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local, bem como a EMIR e a PSP.

De acordo com o que foi possível apurar, a vítima não apresentava sinais vitais à chegada das equipas de socorro. O homem terá caído de uma ponte, na zona da Fonte de Santo António.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão no local com uma equipa de resgate em montanha para retirar o corpo do interior da ribeira, cujo caudal está a aumentar, devido à chuva que se faz sentir no Funchal.