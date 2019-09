Homem matou o irmão à facada após discussão por causa de um computador

A morte à facada de um homem de 49 anos, do final da tarde desta quinta-feira, no Funchal, ocorreu na sequência de uma acesa discussão entre dois irmãos por causa de um computador.

A reportagem do DIÁRIO ouviu alguns vizinhos que relatam que a cena de violência, numa habitação da rua Nova Pedro José de Ornelas, na zona da Pena, freguesia de Santa Luzia, no Funchal, foi presenciada pela mãe dos dois indivíduos que se encontra em estado de choque e que foi transportada há instantes numa ambulância para receber assistência no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O crime ocorreu na casa onde a mãe vivia com o filho mais novo. Era recorrente o mais velho visitá-los mas desta vez, os ânimos exaltaram-se entre os dois.

Segundo relato dos vizinhos, a briga terá tido origem na disputa de um computador, tendo um dos irmãos pegado numa faca e agredido de forma fulminante o outro.

A PSP esteve no local e já deteve o suspeito do homicídio que foi entregue à Polícia Judiciária.

A vítima ainda foi socorrida por uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, porém, não resistiu à gravidade dos ferimentos.

