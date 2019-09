Um homem com idade compreendida entre os 40 e os 50 anos foi hoje encontrado a boiar no mar ao largo da Praia Formosa, depois de ter sido dado um alerta para o 112 para a existência de uma pessoa em dificuldades naquela zona.

Para o local foi mobilizada uma embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal, assim como os Bombeiros Sapadores do Funchal que realizaram manobras de suporte básico de vida já na marina do Funchal.

A vítima deu entrada inconsciente no Hospital Dr. Nélio Mendonça.