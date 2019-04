Homem identificado no Porto Santo por pescar mais 20 kg do que o permitido

Um homem de 41 anos foi identificado pela GNR, ontem, na sequência de uma acção de fiscalização à marina do Porto Santo. Em sua posse o homem tinha 40 kg de pescado, mais 20 kg do que o máximo legalmente permitido.

De acordo com nota emitida pela GNR, o valor total do pescado deveria ascender a 250 euros. Foi identificado “por excesso de captura diária no exercício da Pesca Lúdica Embarcada”.

O pescado apreendido, após verificação higiossanitária, foi entregue na Fundação de Nossa Senhora da Piedade em Porto Santo.