Homem ficou ferido no capotamento em São Gonçalo

Um homem de 58 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência do capotamento de uma viatura ligeira, em São Gonçalo, no Funchal.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, a vítima ficou encarcerada no interior da viatura, tendo sido necessária a intervenção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O carro em que seguia o homem terá embatido num autocarro, acabando por sair de estrada e capotar na Estrada do Aeroporto, nas imediações do miradouro das Neves. O senhor foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois de ter sido assistido pela EMIR no loca.

A PSP tomou conta da ocorrência.