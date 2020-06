Homem ferido em despiste na Ponta do Sol

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, ficou ferido, esta manhã, na sequência de um despiste de carro na Estrada do Socorro, na Ponta do Sol.

Segundo uma testemunha que presenciou o acidente, a vítima estava consciente e saiu do automóvel pelos seus próprios meios. Queixava-se de dores no corpo e foi assistida por uma equipa dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que se deslocou ao local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.

O sinistrado foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.