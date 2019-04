Um homem de 44 anos sofreu ferimentos numa perna, depois de se ter despistado de moto, por volta da meia-noite, na Rua Dr. Pita, no Funchal.

Com suspeita de fractura no membro inferior, o motociclista foi imobilizado em plano duro pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.