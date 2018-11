Um homem foi há instantes transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um acidente de viação na via rápida, no sentido Ribeira Brava-Funchal, no túnel do Campanário.

O sinistrado apresentava ferimentos num braço, tendo, por esse motivo, sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.