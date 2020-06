Um homem de 27 anos sofreu ferimentos graves numa mão, quando se encontrava a trabalhar, hoje, na Rua 5 de Outubro, no Funchal. A vítima terá ficado com a mão esmagada quando manobrava uma máquina e teve de ser assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que assegurou o seu transporte para o Hospital Central do Funchal.