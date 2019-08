Um homem com cerca de 50 anos sofreu uma queda na via pública, esta tarde, quando se encontrava no Caminho do Jamboto, no Funchal.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses seguiu para o local por forma a prestar socorro à vítima, que apresentava uma hemorragia motivada por um corte na cabeça.

O senhor foi encaminhado para o serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.