Homem esfaqueado na Ribeira Brava

Um homem na casa dos 30 anos foi agredido com uma arma branca. A vítima foi esfaqueada na noite de terça-feira, alegadamente quando se encontrava com mulher e com o filho no sítio do Moreno, na Ribeira Brava.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que mobilizaram para o local uma ambulância. Após receber os primeiros socorros o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhado pela EMIR que foi também alertada para o sucedido.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.