Um homem de 47 anos entrou em paragem cardiorrespiratória a bordo do navio Lobo Marinho, quando o mesmo realizava a viagem Madeira-Porto Santo.

As manobras de reanimação foram efectuadas por um funcionário do navio que se apercebeu do sucedido e pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo que o transportaram de seguida para o Centro de Saúde local onde acabou por falecer.