Um homem com cerca de 60 anos entrou esta tarde em paragem cardiorrespiratória junto ao Fórum Madeira, no Funchal. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram ao local juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e conseguiram reanimar a vítima que foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.