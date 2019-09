Homem encontrado morto num poço nas Achadas da Cruz

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado morto, esta manhã, no interior de um poço, nas Achadas da Cruz, no Porto Moniz.

O poço estaria tapado e terá sido o homem a destapá-lo. A queda de dois metros provocou a morte da vítima.

Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz ainda foram chamados ao local, por volta das 10h45, mas já nada havia a fazer pela vítima.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, bem como o delegado de saúde para confirmar o óbito.