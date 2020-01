Homem encontrado morto em casa sem sinais de crime

Um homem com 48 anos de idade foi ontem encontrado morto em casa, no Amparo, freguesia de São Martinho, no Funchal, num quadro de suicídio.

O alerta às autoridades foi dado no início da tarde de ontem, segunda-feira, por um familiar que descobriu o corpo do homem no quintal da moradia, já em rigidez cadavérica.

No local esteve a PSP e a Polícia Judiciária que não chegou a investigar o caso dada a inexistência de quaisquer indícios de crime. Tudo indica que se tratou de uma morte por enforcamento sem a intervenção de terceiros. O corpo foi entretanto levantado e transportado para o gabinete-médico legal.

Segundo o DIÁRIO apurou junto de fonte familiar, o homem não dava notícias há algum tempo e vinha lidando com uma depressão desde a morte da mãe e de uma irmã por quem tinha, naturalmente, uma grande ligação afectiva.