Homem encontrado morto em casa no Funchal

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado cadáver, esta noite, no interior da sua residência, na Rua Velha da Ajuda, no Funchal.

A vítima, que vivia só, não era vista pelos vizinhos há alguns dias, razão pela qual uma vizinha, que estranhou aquele facto, alertou as autoridades.

A PSP foi chamada ao local e com o auxílio dos Bombeiros Sapadores do Funchal, procedeu à abertura da porta da residência, confirmando-se que o indivíduo já se encontrava cadáver.

Tal como acontece nestas situações, o Delegado de Saúde foi chamado ao local, por forma a cumprir as formalidades para levantamento do corpo.