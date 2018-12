Um homem ficou ferido há instantes, na sequência de um acidente de viação na Rua Doutor Pita, no Funchal. A vítima ficou encarcerada no interior da viatura e teve de ser retirada com recurso a material de desencarceramento dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Após receber os primeiros socorros no local foi transportado de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O sinistro gerou algum aparato no local.