Homem encarcerado em acidente na via rápida

Uma colisão ocorrida ontem à noite na via rápida, no túnel da Ribeira da Alforra, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, provocou ferimentos em dois homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos.

O sinistro, que envolveu dois automóveis, deixou um dos feridos encarcerado no interior do carro, tendo o mesmo sido retirado da viatura pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos com recurso a material de desencarceramento.

Com queixas na zona da coluna, a vítima foi assistida no local, juntamente com o outro rapaz que apresentava ferimentos aparentemente ligeiros, e ambos foram depois transportados de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.