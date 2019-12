Um rapaz de 19 anos foi esta tarde agredido na Rua do Hospital do Hospital Velho, no Funchal. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acudi-lo e depois de ministrarem os primeiros socorros transportaram-no para o Hospital Central do Funchal, por volta das 13 horas.

Alguns minutos depois a mesma corporação de bombeiros foi chamada às imediações do Convento de Santa Clara para prestar socorro a uma mulher de 56 anos vítima de agressão.