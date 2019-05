Homem detido por tráfico de droga no Caniçal

Um homem de 30 anos foi apanhado com heroína e dinheiro, no Caniçal, e acabou por ser detido pela Guarda Nacional Republicana, através do Posto da Zona Franca, no passado dia 20 de Maio.

Segundo a GNR, as suspeitas surgiram durante uma acção de patrulhamento no Aeroporto da Madeira, quando detectaram uma viatura em excesso de velocidade.

Os militares seguiram o carro e conseguiram interceptá-lo no Caniçal, onde detectaram uma embalagem que continha no seu interior sete pacotes com heroína.

Além disso, apreenderam também 160 euros em dinheiro que estava na posse deste indivíduo que já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

O detido foi ontem presente no Tribunal Judicial de Santa Cruz, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de proibição de entrada na localidade do Caniçal e apresentações periódicas no posto policial da área de residência.