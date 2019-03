Homem detido por tráfico de droga na Madeira

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

O indivíduo foi apanhado em flagrante delito numa das artérias da cidade, na sequência de uma acção de fiscalização promovida pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Funchal, que permitiu à PSP apreender 8041 doses de um produto estupefaciente denominado por heroína e 750 euros em dinheiro.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

O Comando Regional da PSP informou em comunicado que prossegue com as investigações relacionadas com este caso e recordou as diversas operações de combate ao narcotráfico realizadas na última semana, onde a Polícia deteve 5 cidadãos e apreendeu 9840 doses de haxixe e 50 de cocaína.