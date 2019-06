Homem detido por roubo na Camacha fica preso preventivamente

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que deteve um cidadão do sexo masculino, de 31 anos, pelo crime de roubo perpetrado com ameaça de arma branca.

Após comunicação via 112 por parte da vítima, foram mobilizados meios policiais da Esquadra da PSP de Santa Cruz para o local da ocorrência – zona da Camacha, que identificaram o suspeito, recuperaram os objectos roubados e recolheram prova material suficiente para estabelecer um nexo de causalidade entre o crime praticado momentos antes, vítima e suspeito.



Com base nestes fundamentos e após comunicação dos factos ao Ministério Público do Tribunal Judicial de Santa Cruz, foi emitido um mandado de detenção fora de flagrante delito ao cidadão em causa, que foi de imediato cumprido por parte da PSP. Após presença perante o juiz de instrução, foi aplicada ao suspeito a medida de coacção mais gravosa - prisão preventiva.

O Comando Regional da PSP da Madeira recomenda a todos os cidadãos ou vítimas que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer Esquadra da PSP a fim de accionar a intervenção policial em tempo útil e em prol de um melhor serviço à comunidade.