Homem detido por furto de veículo em Santa Cruz

Um homem de 55 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública pelo crime de furto de um veículo.

A viatura em causa havia sido furtada de uma oficina na zona do concelho de Santa Cruz, local onde se encontrava a aguardar reparação, tendo o legítimo proprietário apresentado a correspondente queixa-crime na Esquadra da PSP de Santa Cruz, informou Comando Regional numa nota emitida, acrescentando que de imediato foram tomadas diligências pela PSP no sentido de localizar o veículo em causa e proceder à sua apreensão, tendo sido possível interceptar o suspeito do furto em flagrante delito na zona da Camacha, onde se encontrava em pleno exercício de condução.

A PSP informou ainda que sob o mesmo cidadão recaía também um mandado de condução emanado pela Autoridade de Saúde do concelho, pelo que este foi também cumprido com a condução do visado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.