Homem detido por atear fogo à casa no Jardim da Serra

Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, por ser suspeito de atear um incêndio na residência de família, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, “tendo por móbil razões fúteis, num quadro de vingança, decorrente de uma tentativa de obtenção de vantagem patrimonial junto da avó, com quem vivia”.

Segundo a PJ, o incêndio foi praticado com recurso a chama directa, só não tendo atingido outras edificações contíguas devido à pronta detecção por parte de populares e o imediato combate pelos bombeiros locais.

O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medidas de coacção tidas por adequadas.