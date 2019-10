Homem detido no Caniçal por tentativa de homicídio

Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, fora do flagrante delito, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

O crime ocorreu no início da tarde do passado dia 24, na localidade do Caniçal, tendo a vítima sido agredida com uma faca na zona do tórax, num contexto de um conflito entre a vítima e o autor.

O detido vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas, informou a PJ em comunicado.