Homem detido na Madeira por suspeita de crime de pornografia de menores

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica. Em causa está a suspeita da prática do crime de pornografia de menores agravado.

“Na sequência da sinalização por organismo internacional de actividades suspeitas de indiciar a prática de crimes de pornografia de menores em meio digital foram desenvolvidas diligências de investigação, nomeadamente uma busca domiciliária, tendo-se procedido à apreensão de diversos suportes informáticos, contendo milhares de ficheiros de imagem e vídeo relativos a pornografia infantil que possuía e partilhava, pelo menos desde 2011”, explica a Polícia Judiciária, num comunicado enviado à comunicação social.

A mesma fonte indica que o suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.