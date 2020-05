Homem detido com várias plantas de cannabis no Funchal

Um homem de 51 anos foi ontem detido pela Polícia de Segurança Pública, no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

O indivíduo encontrava-se na posse de 60 plantas de cannabis, com o peso total de 58,13 gramas, informou a PSP em comunicado.

O mesmo foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.

Já na madrugada de hoje a PSP procedeu à identificação de dois suspeitos do sexo masculino, com as idades compreendidas entre os 29 e 35 anos, os quais encontravam-se na posse de 30 doses de uma substância psicoativa proibida por Lei, tendo este produto sido apreendido e remetido para os Serviços do Ministério Público da Comarca do Funchal.