Homem detido com liamba no Funchal

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo crime de tráfico de estupefacientes, no Funchal.

O indivíduo foi apanhado em flagrante delito no passado sábado, na sequência do cumprimento de uma busca domiciliária promovida pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Funchal, que lhe apreendeu 841,81 gramas de folhas de liamba (aproximadamente 338 doses individuais) e 11 doses de anfetaminas.

Segundo o Comando Regional da PSP, o arguido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP prossegue com as investigações relacionadas com o inquérito criminal em apreço.