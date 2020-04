A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 48 anos, na freguesia de São Gonçalo, por tráfico de estupefacientes.

O indivíduo tinha na sua posse 21 doses de ‘cocaína’ e uma dose de ‘heroína’, informou o Comando Regional da PSP em comunicado, adiantando que o cidadão em causa foi restituído à liberdade após contacto com os Serviços do Ministério Público da Comarca do Funchal, tendo sido constituído arguido e sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.