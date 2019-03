Homem despistou-se de bicicleta no Porto Santo

Um despiste de bicicleta no Porto Santo, junto ao Zarco Shopping, provocou esta tarde um ferido. O homem, cuja idade não foi possível apurar, apresentava ferimentos de alguma gravidade e teve de ser socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Foi posteriormente transportado para o Centro de Saúde local mas, após uma avaliação médica, foi decidido que teria de ser encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A vítima seguiu para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C295, às 17h20.