Homem de 35 anos detido na zona velha do Funchal por tráfico de droga

A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 35 anos, na zona velha do Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

“A detenção ocorreu na sequência das acções realizadas pela Divisão Policial do Funchal na Zona Velha da Cidade do Funchal tendo as mesmas incidido sobre zonas de concentração de pessoas ali existentes, com especial destaque para locais relacionados com o consumo e tráfico deste Cpo de substâncias”, explica a PSP em comunicado.

Segundo a mesma fonte, o homem tinha em sua posse 304 doses individuais de ‘haxixe’, a importância monetária de 1.875 euros, bem como outros objectos normalmente utilizados para a prática deste ilícito criminal.

Após apresentação às autoridades judiciárias competentes foi-lhe aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.